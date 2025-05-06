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ЗМІ: Кадиров попросився в Путіна у відставку

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 16:45
ЗМІ: Кадиров попросився в Путіна у відставку
Кадиров і Путін. ілюстративне фото пресслужби Кремля

Ставленик Кремля формальний глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що просив звільнити його з посади.

Джерело: Кадиров у коментарі виданню "Чечня сегодня", російське видання РБК, "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що журналісти запитали главу республіки про чутки про його відставку.

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Пряма мова Кадирова: "Я теж чув ці чутки. Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають".

Деталі: РБК надіслав запит прессекретарю глави Кремля Путіна Дмитру Пєскову.

"РИА Новости" цитує Кадирова, що багато хто, мовляв, не зрозумів сенсу його нещодавніх слів про відставку: "я можу попросити, але рішення ухвалює тільки президент".

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Що передувало: У розслідуванні видання "Новая газета Европа" йшлося про те, що стан здоров'я Кадирова помітно погіршується - і це активувало сценарій зміни влади в Чечні.

КадировЧечняПутін
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