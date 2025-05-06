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За ексзаступника Єрмака внесли заставу 18 мільйонів

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 16:57
За ексзаступника Єрмака внесли заставу 18 мільйонів
Андрій Смирнов. фото Офісу президента

За підозрюваного в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі ексзаступника глави Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу в 18 мільйонів гривень.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За колишнього керівника Офісу президента внесли заставу у повному розмірі, визначеному напередодні слідчим суддею. Нагадаємо, ця застава була призначена після зміни запобіжного заходу".

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Що передувало: 5 травня ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і змінив запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до підозрюваного (ухвала ВАКС від 18.05.2024) на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави.

Передісторія:

  • 16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.
  • За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.
  • Смирнов уже притягується антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.
  • Сам Смирнов відреагував на нову підозру, зазначивши, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення.

 Читайте також розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента

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