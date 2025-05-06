За ексзаступника Єрмака внесли заставу 18 мільйонів

За підозрюваного в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі ексзаступника глави Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу в 18 мільйонів гривень.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За колишнього керівника Офісу президента внесли заставу у повному розмірі, визначеному напередодні слідчим суддею. Нагадаємо, ця застава була призначена після зміни запобіжного заходу".

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Що передувало: 5 травня ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і змінив запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до підозрюваного (ухвала ВАКС від 18.05.2024) на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави.

Передісторія:

16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

Смирнов уже притягується антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

Сам Смирнов відреагував на нову підозру, зазначивши, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення.

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