"Залишилась тільки одна ракета": Повітряні сили показали F-16 після полювання за "Шахедами"

Повітряні сили оприлюднили фото винищувача F-16, який ефективно відпрацював під час відбиття російської атаки в ніч на вівторок.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Ранок 6 травня 2025 року. Мисливці за "Шахедами" повертаються додому…

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Під крилами цього F-16 залишилась лише одна ракета. А значить п’ять AIM-9 досягли своїх цілей!

Дякуємо українським пілотам за результат, дякуємо за збережені життя!".

Деталі: Як відомо, повітряні напади противника відбивають авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що передувало: За даними Повітряних сил, від вечора 5 травня Росія атакувала Україну 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів; 54 дрони вдалося знищити, ще 70 були локаційно втрачені.