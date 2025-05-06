Окупанти атакували Україну 136-ма БпЛА: 124 не долетіли до цілі

Від вечора 5 травня Росія атакувала Україну 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів; 54 дрони вдалося знищити, ще 70 були локаційно втрачені, 1 безпілотник ще в повітрі, бойова робота триває.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Реклама:

Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Загарбники запускали дрони з районів російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з міста Приморськ, що на тимчасово окупованій території Запорізької області.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.