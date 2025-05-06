Коломойському продовжили тримання під вартою на 2 місяці у справі про замовне вбивство
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка до 4 липня 2025 року.
Джерело: "Суспільне" із зали суду
Деталі: Як передає "Суспільне", прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави.
Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні.
Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року.
Що передувало: 8 травня 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній ще у 2003 році.
За даними слідства, олігарх, щоб помститися, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".
Передісторія:
- У 2005 році проти Коломойського порушили кримінальну справу за замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка через відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо підприємства Дніпроспецсталь (Запоріжжя). Хоча, у тому ж році за дивних обставин справу закрили.
- У 2013-му Віктор Пінчук, який почав судову тяжбу проти Коломойського в Лондоні через акції Криворізького залізорудного комбінату, спробував реанімувати цю справу і довести причетність Коломойського до замовлення вбивства Карпенка.
- Але тоді суддя Високого суду Лондона вирішив, що "епізод щодо Карпенка" не будуть включати в процес.
Знати більше: Смерть у зоні АТО. Слідчий у ''справі Коломойського'' забрав усі секрети в могилу
Лондонська поразка Коломойського. Секретні домовленості стають явними
Олігархічні війни: за що Коломойський віддав Пінчуку елітну нерухомість в Лондоні