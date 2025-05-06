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Коломойському продовжили тримання під вартою на 2 місяці у справі про замовне вбивство

Тетяна ОлійникВівторок, 6 травня 2025, 20:02
Коломойському продовжили тримання під вартою на 2 місяці у справі про замовне вбивство
Ігор Коломойський під час засідання Печеорського районного суду Києва, 6 травня 2025 року. Суспільне Новини/Анна Сергієць

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка до 4 липня 2025 року.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Як передає "Суспільне", прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави.

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Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні.

Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року.

Що передувало: 8 травня 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній ще у 2003 році.

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За даними слідства, олігарх, щоб помститися, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

Передісторія:

  • У 2005 році проти Коломойського порушили кримінальну справу за замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка через відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо підприємства Дніпроспецсталь (Запоріжжя). Хоча, у тому ж році за дивних обставин справу закрили.
  • У 2013-му Віктор Пінчук, який почав судову тяжбу проти Коломойського в Лондоні через акції Криворізького залізорудного комбінату, спробував реанімувати цю справу і довести причетність Коломойського до замовлення вбивства Карпенка.
  • Але тоді суддя Високого суду Лондона вирішив, що "епізод щодо Карпенка" не будуть включати в процес.

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