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ЗМІ: Внаслідок ударів Індії по Пакистану є загиблі, серед них – дитина

Ольга Глущенко Середа, 7 травня 2025, 00:32
ЗМІ: Внаслідок ударів Індії по Пакистану є загиблі, серед них – дитина
фото: DawnNewsTV

Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинули 8 людей, включаючи дитину, 38 осіб отримали поранення.

Джерело: військовий речник Пакистану, генерал-лейтенант Ахмед Шаріф, цитують CNN, АР

Деталі: За словами речника, щонайменше двоє мирних жителів загинули в Котлі, тоді як дитина загинула в Ахмедпур-Схід на півдні Пакистану, ще 12 осіб отримали поранення.

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Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що в результаті військової операції Індії "загинули цивільні особи, зокрема жінки та діти".

Оновлено: Пізніше Шаріф повідомив, що кількість загиблих зросла до 8.

За його словами, "Індія атакувала шість місць, вбивши вісім людей та поранивши ще 38".

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Що передувало: Влада Індії оголосила, що почала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.

ІндіяПакистанвійна
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