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У Росії заявили про атаку дронів на Москву

Ольга Глущенко Середа, 7 травня 2025, 01:56
У Росії заявили про атаку дронів на Москву
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Російська влада заявила, що їхня ППО в ніч на 7 травня нібито збила 7 безпілотників, які летіли на Москву, через загрозу дронів закривали аеропорт "Шереметьєво".

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, "Російська служба ВВС"

Пряма мова Собяніна: "Силами ППО Міноборони відбито атаку семи безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

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Деталі: "Російська служба ВВС" пише, що про проліт багатьох безпілотників і стрілянину ППО по них повідомляють, зокрема, жителі району Кубинки на захід від Москви, яких цитують російські новинні телеграм-канали, а також її власні джерела.

Протягом вечора вівторка Собянін у кількох постах у соцмережах заявив, що під Москвою збито вісім дронів.

Про наслідки Собянін нічого не пише, а лише додає до кожного допису фразу: "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

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Росавіація оголосила, що з першої години ночі закрито аеропорт "Шереметьєво" – він розташований на північний захід від Москви.

Крім того, російські пабліки повідомили про вимкнення мобільного інтернету в понад 30 містах РФ через загрозу атаки безпілотників.

Що передувало: Минулої ночі у низці російських міст, зокрема Москві, призупиняли роботу аеропортів через атаку безпілотників. У Москві збито щонайменше 19 дронів, один з яких упав поблизу багатоповерхового житлового будинку. 

Росіябезпілотники
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