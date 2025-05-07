Пакистан заявив про збиття 5-ти індійських літаків і безпілотника – CNN

За даними CNN, Пакистан, згідно з його заявами, збив 5 індійських літаків і безпілотник.

Джерело: CNN із посиланням на джерела в пакистанській службі безпеки та уряді

Деталі: Видання зазначає, що високопоставлене джерело в пакистанської розвідці повідомило, що три індійські літаки, а також один безпілотник, були збиті в місцях "в межах індійської території".

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Ще одне високопоставлене джерело в уряді Пакистану підтвердило, що було збито три літаки та один безпілотник.

CNN додає, що не може самостійно перевірити ці заяви та звернулося до уряду та військових Індії за коментарем.

Оновлено: Пізніше видання уточнило, що, за даними пакистанських джерел у службах безпеки, Пакистан після нападу Індії збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.

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Що передувало: Влада Індії оголосила, що почала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.