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"Світ не може дозволити собі воєнне протистояння між Індією і Пакистаном" – генсек ООН

Ольга Глущенко Середа, 7 травня 2025, 06:56
Світ не може дозволити собі воєнне протистояння між Індією і Пакистаном – генсек ООН
Гутерреш. фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію і Пакистан до стриманості, за його словами "світ не може собі дозволити".

Джерело: заява Гутерреша

Пряма мова Гутерреша: "Світ не може дозволити собі воєнне протистояння між Індією і Пакистаном".

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Деталі: напередодні, у понеділок, Гутерреш попередив, що напруженість між двома сусідами досягла "найвищого рівня за останні роки".

Він запропонував "свої добрі послуги" обом країнам, щоб "допомогти розрядити напруженість та сприяти дипломатії", наголосивши, що "військове рішення – це не рішення".

Що передувало: Влада Індії оголосила, що почала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.

ООНІндіяПакистанвійна
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