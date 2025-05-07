Внаслідок ворожої атаки в Києві 2 загиблих, 8 постраждалих, серед них – 4 дітей

Вранці 7 травня у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Київ двоє людей загинули, 8 постраждали, з них – 4 діти.

Джерело: ДСНС, мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно ДСНС: "Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах".

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фото: ДСНС

Деталі: У Святошинському районі відбулося влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

Дослівно ДСНС: "Врятовано 5 людей – 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають".

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фото: ДСНС

Деталі: У Солом’янському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію.

У Дніпровському районі безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах.

За даними рятувальників, обійшлося без загорання і потерпілих.

фото: ДСНС

У Шевченківському районі відбулося падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Як наслідок – загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах.

Дослівно ДСНС: "Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано".

фото: ДСНС

Доповнено: Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 8.

"Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці", – підсумував мер.