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Дрони атакували заводи оборонної промисловості в російських Тулі та Саранську: вирують пожежі

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 07:38
Дрони атакували заводи оборонної промисловості в російських Тулі та Саранську: вирують пожежі
ПОЖЕЖА В САРАНСЬКУ. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Уночі 7 травня дрони атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії – там вирують пожежі.

Джерело: губернатор Тульської області Дмитро Міляєв, глава Республіки Мордовія Артем Здунов, російський Telegram-канал Astra

Пряма мова Міляєва: "У результаті роботи сил ППО над Тульською областю знищено 4 безпілотники. Оперативні служби продовжують свою роботу на місцях… Чергові засоби ППО в підвищеній бойовій готовності і відбивають вже п'яту хвилю атаки".

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Деталі: Здунов тільки написав, що існує "безпілотна небезпека на території Саранська" і що "працюють екстрені служби та правоохоронні органи".

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що в Тулі після атаки БпЛА виникла пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, які входять до держкорпорації "Ростех".

Зокрема в Тулі бачили дим у районі вулиці Щегловська засіка.

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На цій вулиці розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова", яке займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ і ПКС, систем протиповітряної оборони, скорострільних гармат і бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення.

Також на цій вулиці розташоване "Науково-виробниче об'єднання СПЛАВ", що виробляє реактивні системи залпового вогню, важкі вогнеметні системи, боєприпаси до них, авіаційні некеровані та кориговані ракети. 

Підприємства розташовані приблизно за кілометр одне від одного. Що саме горить, поки що невідомо.

Також дим після атаки БпЛА бачили в Саранську (Мордовія). У місті виникли 2 пожежі, одна з них у районі Хіммашу. 

 
Дві пожежі в Саранську 
Фото з Telegram-каналу AStra

За словами місцевих жителів, знову атакували завод "Оптико-волоконні системи", там спалахнула пожежа. 

 
Пожежа на заводі "Оптико-волоконні системи" 
Фото з Telegram-каналу AStra

За кілька кілометрів від нього горить ще одна будівля. 

 
Пожежа в Саранську 
Фото з Telegram-каналу AStra

За даними Astra, за кілька кілометрів від "Оптико-волоконних систем" розташовані Саранський механічний завод і завод "Сарансккабель-Оптика", які могли бути ціллю другої атаки.

Згідно з сайтом підприємства, АТ "Оптико-волоконні системи" – перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптичного волокна, розташований у Саранську.

Цей завод уже атакували на початку квітня.

Росіябезпілотникипожежа
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