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Росіяни за добу убили 4 цивільних на Донеччині і ще 10 поранили

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 09:21
Росіяни за добу убили 4 цивільних на Донеччині і ще 10 поранили
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram Донецької обласної прокуратури

За добу 6 травня російські окупанти убили 4 та поранили ще 10 мирних жителів Донецької області.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "За 6 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 3 196 та поранили щонайменше 7 065 мирних жителів Донеччини.

Філашкін акцентує, що ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.

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