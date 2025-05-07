Росіяни за добу убили 4 цивільних на Донеччині і ще 10 поранили
Середа, 7 травня 2025, 09:21
За добу 6 травня російські окупанти убили 4 та поранили ще 10 мирних жителів Донецької області.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram
Пряма мова очільника області: "За 6 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення".
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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 3 196 та поранили щонайменше 7 065 мирних жителів Донеччини.
Філашкін акцентує, що ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
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- Вранці 6 травня російські окупанти 7 разів ударили по місту Краматорськ, що на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.