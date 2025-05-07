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Українські розвідники влаштували "феєрверк" з російського ЗРК "Бук-М1"

Олександр ШумілінСереда, 7 травня 2025, 13:32
Українські розвідники влаштували феєрверк з російського ЗРК Бук-М1
скриншот

На Східному напрямку українські розвідники знищили російський ЗРК середньої дальності "Бук-М1" разом із боєкомплектом.

Джерело: повідомлення Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"  

Дослівно: "Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити і знищити разом з боєкомплектом під час переміщення російський багатофункціональний ЗРК середньої дальності "Бук-М1".

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Цей "феєрверк" від детонації БК – наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії".

Деталі: В "Хортиці" розповіли, що "Бук-М1" – один із ключових засобів ППО росіян. Орієнтовна вартість багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М1" ~ $10 млн.

війна
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