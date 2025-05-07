Єрмак: Україна готова до мирних переговорів, тільки після повного припинення вогню

Голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що Україна готова до мирних переговорів після повного припинення вогню, а "деякі питання доведеться обговорювати з Росією".

Джерело: Єрмак в інтерв‘ю німецькому Die Zeit, яке цитує в своєму Telegram

Пряма мова: "…розповів, що ми хочемо миру, але його настання залежить не лише від нас. Якби все залежало від України - ця війна вже давно була б завершена. Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню – ми погодились. Росія відповіла триденним "перемир’ям на парад".

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Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню. Це – позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" – це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові – якщо туди прийде і Росія".

Деталі: Очільник ОП наголосив, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Зокрема підписала зі США історичну угоду, яку Єрмак назвав "основою майбутньої безпеки через економіку".

"Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну – а й мир", – додав він.

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Нагадаємо: Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США хотіли б, щоб росіяни і українці погодилися на якісь базові принципи, щоб сісти за стіл і почати переговори.