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На Черкащині через російські удари дронами поранений чоловік, пошкоджена інфраструктура

Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 23:08
На Черкащині через російські удари дронами поранений чоловік, пошкоджена інфраструктура
Фото - Ігор Табурець

Російська армія протягом усього дня 7 травня атакувала Черкащину ударними БпЛА, є пошкодження інфраструктури, постраждав чоловік.

Джерело: голова ОВА Ігор Табурець, Національна поліція

Деталі: Внаслідок ранкових та денних атак в Уманському районі уламками пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів.

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На Звенигородщині повибивало вікна у місцевому садочку та сільраді.

Надвечір РФ знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села.

 
фото - игорь табурец
 
фото - нацполіція

Дослівно Табурець: "Унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.

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У цьому випадку без звернень до медиків натепер. Водночас у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні".

Що передувало: 

  • Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити.

  • Внаслідок російської атаки, через падіння уламків БпЛА ввечері 7 травня у Полтавському районі на Полтавщині сталося аварійне відключення електроенергії.

Черкаська областьросійсько-українська війна
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