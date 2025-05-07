На Черкащині через російські удари дронами поранений чоловік, пошкоджена інфраструктура

Російська армія протягом усього дня 7 травня атакувала Черкащину ударними БпЛА, є пошкодження інфраструктури, постраждав чоловік.

Джерело: голова ОВА Ігор Табурець, Національна поліція

Деталі: Внаслідок ранкових та денних атак в Уманському районі уламками пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів.

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На Звенигородщині повибивало вікна у місцевому садочку та сільраді.

Надвечір РФ знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села.

фото - игорь табурец

фото - нацполіція

Дослівно Табурець: "Унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.

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У цьому випадку без звернень до медиків натепер. Водночас у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні".

Що передувало: