Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ атакували балістика і 28 БпЛА: ракету і 11 дронів збили – КМВА

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 08:41
Київ атакували балістика і 28 БпЛА: ракету і 11 дронів збили – КМВА
Фото ДСНС

Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити, 3 дрони були локаційно втрачені та ще 10 залишили повітряний простір столиці, повідомили у КМВА.

Джерело: КМВА в Telegram

Дослівно військова адміністрація: "У повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано 1 балістичну ціль та 28 російських дронів. Завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі… Підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 – покинули повітряний простір. 3 – локаційно втрачені".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що збита ракета впала в Солом’янському районі – пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці оперативно загасили, постраждала одна людина.

"У разі, якщо ви знайшли чи побачили уламки збитих ворожих БпЛА – не підходьте та невідкладно телефонуйте 101!", – підсумували в КМВА.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Київракетний ударбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Трампа заявили, що Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони
фото, доповнено Внаслідок ворожої атаки в Києві 2 загиблих, 8 постраждалих, серед них – 4 дітей
Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані
Трамп заявив, що США припинять атакувати хуситів
Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ
ЄС повністю відмовиться від експорту російського газу до кінця 2027 року
Усі новини...
Київ
Внаслідок ворожої атаки в Києві 2 загиблих, 8 постраждалих, серед них – 4 дітей
У Києві знову працює ППО
Атака балістикою: у Києві працювала ППО, падіння уламків спричинило пожежу
Останні новини
09:25
Ціни на нафту змінили траєкторію на тлі торгових перемовин США та Китаю
09:23
Пісторіус застеріг від пошуку винних у провалі першого голосування за Мерца
09:21
Росіяни за добу убили 4 цивільних на Донеччині і ще 10 поранили
08:55
У ЄС привітали Мерца з обранням канцлером
08:44
У Трампа заявили, що Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони
08:41
Київ атакували балістика і 28 БпЛА: ракету і 11 дронів збили – КМВА
08:39
спортФутбол у Ватикані: Папа тролив МЮ, Трапаттоні тренував збірну, а перший матч завершився бійкою
08:35
репортажПідрозділ "Гуахіро". Як латиноамериканці воюють у "Хартії"
08:18
На фронті відбулося понад 170 бойових зіткнень, 77 з яких – на Покровському напрямку
08:16
Торгові представники США проведуть переговори із Китаєм щодо тарифів цього тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: