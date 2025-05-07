Київ атакували балістика і 28 БпЛА: ракету і 11 дронів збили – КМВА

Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити, 3 дрони були локаційно втрачені та ще 10 залишили повітряний простір столиці, повідомили у КМВА.

Джерело: КМВА в Telegram

Дослівно військова адміністрація: "У повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано 1 балістичну ціль та 28 російських дронів. Завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі… Підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 – покинули повітряний простір. 3 – локаційно втрачені".

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Деталі: Зазначається, що збита ракета впала в Солом’янському районі – пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці оперативно загасили, постраждала одна людина.

"У разі, якщо ви знайшли чи побачили уламки збитих ворожих БпЛА – не підходьте та невідкладно телефонуйте 101!", – підсумували в КМВА.

Передісторія: