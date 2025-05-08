Трамп про Другу світову: "Ми вступили в цю війну і виграли її"

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою "переважно завдяки" Штатам, за його словами, "США вступили в цю війну і виграли її".

Джерело: Трамп, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її".

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Деталі: При цьому президент США додав, що Сполученим Штатам "дуже допомагали багато чудових союзників".

"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", – сказав він.

За словами Трампа, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.

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Пряма мова Трампа: "Без Америки звільнення ніколи б не відбулося. І тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу".

Деталі: Він додав, що Штати відновили мир і допомогли країнам у відбудові – "це те, чого інші здебільшого не робили".

Трамп наголосив, що хоча Росія "втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було".

Пряма мова Трампа: "Ми виграли війну…, але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки".

Деталі: За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки "у нас і так занадто багато свят".

Що передувало: Трамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.

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