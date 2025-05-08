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Трамп про Другу світову: "Ми вступили в цю війну і виграли її"

Ольга Глущенко Четвер, 8 травня 2025, 00:38
Трамп про Другу світову: Ми вступили в цю війну і виграли її
Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою "переважно завдяки" Штатам, за його словами, "США вступили в цю війну і виграли її".

Джерело: Трамп, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її".

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Деталі: При цьому президент США додав, що Сполученим Штатам "дуже допомагали багато чудових союзників".

"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", – сказав він.

За словами Трампа, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.

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Пряма мова Трампа: "Без Америки звільнення ніколи б не відбулося. І тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу".

Деталі: Він додав, що Штати відновили мир і допомогли країнам у відбудові – "це те, чого інші здебільшого не робили".

Трамп наголосив, що хоча Росія "втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було".

Пряма мова Трампа: "Ми виграли війну…, але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки".

Деталі: За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки "у нас і так занадто багато свят".

Що передувалоТрамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.

Передісторія

  • У листопаді 2004 року, рішенням 59-ї сесії Генасамблеї ООН, 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення зі вшанування усіх жертв Другої світової війни.
  • В Україні з 2023 року 8 травня встановлено Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
  • Згідно з відкритих джерел, втрати США у Другій світовій війні склали 418 тисяч людей.
  • Найбільших втрат зазнали країни, які входили в СРСР - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Німеччина - 6,48 млн, Польща - 6 млн (з них більше половини - євреї, жертви Голокосту), Японія - 3,76 млн та Індія - 3 млн.
  • Як зазначає Український інститут національної пам’яті, Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років. Найтяжчі – демографічні, які оцінюють у 8–10 мільйонів осіб.
  • Водночас правитель РФ Володимир Путін скаржився, що "Росія стикається з тим, що підсумки Другої світової війни і роль СРСР у перемозі переглядаються сьогодні на догоду корисливим політичним інтересам".

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