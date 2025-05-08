Трамп про Другу світову: "Ми вступили в цю війну і виграли її"
Президент США Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою "переважно завдяки" Штатам, за його словами, "США вступили в цю війну і виграли її".
Джерело: Трамп, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Трампа: "Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її".
Деталі: При цьому президент США додав, що Сполученим Штатам "дуже допомагали багато чудових союзників".
"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", – сказав він.
За словами Трампа, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.
Пряма мова Трампа: "Без Америки звільнення ніколи б не відбулося. І тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу".
Деталі: Він додав, що Штати відновили мир і допомогли країнам у відбудові – "це те, чого інші здебільшого не робили".
Трамп наголосив, що хоча Росія "втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було".
Пряма мова Трампа: "Ми виграли війну…, але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки".
Деталі: За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки "у нас і так занадто багато свят".
Що передувало: Трамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.
Передісторія:
- У листопаді 2004 року, рішенням 59-ї сесії Генасамблеї ООН, 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення зі вшанування усіх жертв Другої світової війни.
- В Україні з 2023 року 8 травня встановлено Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
- Згідно з відкритих джерел, втрати США у Другій світовій війні склали 418 тисяч людей.
- Найбільших втрат зазнали країни, які входили в СРСР - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Німеччина - 6,48 млн, Польща - 6 млн (з них більше половини - євреї, жертви Голокосту), Японія - 3,76 млн та Індія - 3 млн.
- Як зазначає Український інститут національної пам’яті, Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років. Найтяжчі – демографічні, які оцінюють у 8–10 мільйонів осіб.
- Водночас правитель РФ Володимир Путін скаржився, що "Росія стикається з тим, що підсумки Другої світової війни і роль СРСР у перемозі переглядаються сьогодні на догоду корисливим політичним інтересам".