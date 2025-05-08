КНДР запустила кілька балістичних ракет у напрямку Східного моря

У четвер Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)

Деталі: JCS заявив, що виявив запуск, але не надав ніяких подробиць.

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Оновлено: Пізніше JCS заявив, що зафіксував запуск, ймовірно, кількох балістичних ракет малої дальності, з міста Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї близько 8:10 ранку за місцевим часом.

"Наші військові посилили спостереження за можливим додатковим запуском і підтримують повну бойову готовність, одночасно тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети Північної Кореї зі Сполученими Штатами та Японією", – йдеться в повідомленні JCS.

Що передувало: Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет, імовірно, малої дальності, 10 березня, коли Південна Корея і США розпочали спільні весняні військові навчання.