КНДР запустила балістичні ракети на тлі спільних навчань США і Південної Кореї

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у бік Жовтого моря під час щорічних воєнних навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів.

Джерело: південнокорейська агенція Yonhap

Пряма мова Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї: "Пуски відбулися саме в той день, коли Сеул і Вашингтон розпочали свої щорічні військові навчання Freedom Shield, які триватимуть 11 днів".

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Деталі: За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені із внутрішніх районів північнокорейської провінції Хванхе. Деталі щодо типу ракет чи дальності польоту поки не розголошують. Водночас у комітеті заявили, що посилили стеження за ситуацією та перебувають у стані повної бойової готовності разом із американськими союзниками.

Ці ракетні пуски стали першими з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Північна Корея традиційно сприймає спільні навчання Південної Кореї та США як "репетицію вторгнення" і неодноразово у відповідь проводила випробування зброї. Напередодні КНДР опублікувала низку гучних заяв, у яких засудила нові маневри союзників і пригрозила, що Сеул і Вашингтон заплатять "жахливу" ціну за свої "небезпечні провокації".