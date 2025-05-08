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Війна в Україні була серед ключових питань зустрічі Трампа і прем’єра Канади – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 8 травня 2025, 05:32
Війна в Україні була серед ключових питань зустрічі Трампа і прем’єра Канади – ЗМІ
фото: Getty Images

Одним із ключових в обговоренні під час зустрічі у Вашингтоні президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністр Канади Марка Карні було питання війни Росії проти України.

Джерело: CBC News із посиланням на джерела

Деталі: У публікації зазначають, що, хоч Карні та його делегація були найбільш занепокоєні розмовами про "51-й американський штат" і жорсткими тарифами Трампа, сам президент США прагнув обговорити глобальні проблеми, а саме: війну Росії проти України, протистояння з Китаєм та ситуацію в Ірані.

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За словами поінформованого джерела CBC News, Трамп хотів почути точку зору Карні щодо питань, якими він стурбований, намагаючись виконати свою передвиборчу обіцянку щодо швидкого припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану – два питання, які виявилися особливо складними для його адміністрації.

Окрім того, йдеться в матеріалі, Трамп хотів почути думку Карні щодо Ізраїлю та Гази, а також щодо хуситів у Ємені. Хоча, за даними CBC News, цим питанням приділялося менше уваги.

Дослівно CBC News: "Той факт, що президент цікавився думкою Карні з цих питань, розцінюється як "обнадійливий знак", що Трамп поважає нового лідера Канади і вважає його гідним".

ТрампКанадаросійсько-українська війна
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