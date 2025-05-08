NYT: Трамп може оголосити про торговельну угоду з Британією

За даними The New York Times, президент США Дональд Трамп планує оголосити в четвер, що Сполучені Штати укладуть торговельну угоду з Великою Британією.

Джерело: The New York Times з посиланням на джерела, Трамп у Truth Social

Деталі: Трамп натякнув на нову торговельну угоду в дописі у середу ввечері, хоча він не уточнив, з якою країною.

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Пряма мова Трампа: "Завтра вранці о 10:00 в Овальному кабінеті відбудеться велика пресконференція щодо великої торговельної угоди з представниками великої і дуже шанованої країни. Перша з багатьох!"

Деталі: Ця угода стане першою угодою, оголошеною після того, як Трамп запровадив жорсткі тарифи щодо десятків торговельних партнерів Америки. Пізніше він тимчасово призупинив їх дію, щоб дозволити іншим країнам досягти угод зі Сполученими Штатами.

NYT зазначає, що угода між Сполученими Штатами та Великою Британією може стати значною перемогою для обох країн, які давно прагнуть тіснішої економічної співпраці.

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Деталі угоди наразі невідомі. Обидві країни обговорювали зниження британських тарифів на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків для американських технологічних компаній.

Також незрозуміло, чи угода насправді була остаточно укладена, – зазначають у публікації.

Трамп залишив 10-відсотковий глобальний тариф, зокрема для Великої Британії. На відміну від інших країн, Британія не підлягала вищим "взаємним" тарифам, оскільки вона купує у Сполучених Штатів більше, ніж продає їм. Представники адміністрації заявили, що не розглядають можливість скасування 10-відсоткового тарифу в рамках торговельної угоди.

На Велику Британію також поширюється 25-відсотковий тариф, який Трамп запровадив на імпортну сталь, алюміній та автомобілі – мита, на скасуванні яких наполягають британські чиновники.

У публікації нагадують, що зацікавленість Трампа в укладенні торговельної угоди з Великою Британією сягає ще його першого терміну, коли його радники вели переговори з країною, але не досягли остаточної угоди.

NYT додає, що для прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера торговельна угода стала б виправданням його підтримки Трампа. Під час свого візиту до Овального кабінету в лютому Стармер з'явився із запрошенням від короля Карла III для Трампа здійснити рідкісний другий державний візит до Британії.

У публікації припускають, що адміністрація Трампа, схоже, наближається до укладення угод з Індією та Ізраїлем, а також продовжує переговори з Південною Кореєю, Японією, В'єтнамом та іншими країнами.

Проте, на думку Трампа, інші країни потребують таких угод більше, ніж Сполучені Штати.

Експерти припускають, що Трамп, можливо, має намір оголосити про набагато обмеженіші угоди, ніж традиційні, які охоплюють більшу частину торгівлі між країнами та потребують схвалення Конгресу.

Під час свого першого терміну Трамп уже підписував "мініугоди" з іншими країнами.