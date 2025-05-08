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Сили оборони відновили позиції біля Липців на Харківщині: звільнили понад 200 га

Ірина БалачукЧетвер, 8 травня 2025, 09:02
Сили оборони відновили позиції біля Липців на Харківщині: звільнили понад 200 га
Синім позначено Липці і звільнені території. Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони України провели масштабну операцію і відновили позиції поблизу села Липці у Харківській області.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState в Telegram, бригада НГУ "Хартія" в коментарі "Українській правді"

Дослівно представник "Хартії": "13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 200 гектарів".

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Деталі: Повідомляється, що наступальні дії тривали 5,5 місяців, внаслідок чого Сили оборони змогли відтіснити росіян далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

"За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки", – заявили у "Хартії".

Зазначається, що прорив оборони окупантів та захоплення плацдарму на початковому етапі операції здійснили підрозділи "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Харківська областьдеокупація
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