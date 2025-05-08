Зросла кількість жертв російського удару по автобусу в Марганці: вже 10 загиблих
Четвер, 8 травня 2025, 12:20
У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час російського удару дроном по автобусу у місті Марганець на Дніпропетровщині 23 квітня – таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 10.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу в Марганці 23 квітня".
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Деталі: Лисак підкреслив, що та ворожа атака забрала життя 10 людей.
Передісторія:
- 23 квітня росіяни вдарили дроном по автобусу в Марганці. Повідомлялося про 9 загиблих та 49 поранених.