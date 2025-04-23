Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих, 49 поранених

Ірина Балачук, Анастасія ПроцСереда, 23 квітня 2025, 11:36
Росіяни вдарили дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих, 49 поранених
ФОТО З ТЕЛЕГРАМА СЕРГІЯ ЛИСАКА

9 людей загинули та ще 49 дістали поранення внаслідок російських ударів дронами по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 – поранені. Інформацію уточнюємо".

Реклама:

Оновлено: О 8:30 Лисак додав, що кількість жертв російського удару зросла до 9. Загинули 7 жінок та 2 чоловіків.

 
Фото ДСНС

"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", – повідомив голова ОВА. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака

За словами Лисака, росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства. 

РЕКЛАМА:
 
Фото ДСНС 

Пізніше у ДСНС уточнили, що в автобус влучив російський FPV-дрон. Служба також опублікувала фото з місця удару. 

 
Фото ДСНС

На них видно пошкоджений дах автобуса і багато загиблих або поранених людей всередині і поблизу транспортного засобу. 

 
Фото ДСНС
 
Фото ДСНС

Доповнено: Близько 11:30 Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 42-х, 39 з них госпіталізували.

Деталі: Також через російську атаку горіло аграрне підприємство і постраждали 2 людини у Синельниківському районі.

"Через атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків – 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь", – повідомив Лисак.  

Також, за його словами, росіяни FPV-дронами атакували Нікопольський район – цілили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Внаслідок цих атак минулося без загиблих і поранених.

"Оборонці неба збили в області 4 ворожі безпілотники. Повітряна тривога все ще триває. Подбайте про безпеку", – підсумував Лисак.

Оновлено: О 15:00 Лисак написав, що кількість постраждалих зросла до 49.

Пряма мова: "31 людина госпіталізована. Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані".

Дніпропетровська областьбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Зеленський: Попередньо, РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиноі та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
На Київщині через російську атаку горів готельний комплекс
У Трампа розпустили групу, яка займалась воєнними злочинами РФ проти України – WP
Росіяни знищили один з ключових енергооб’єктів на Херсонщині – ОВА
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
Останні новини
23:44
Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:43
"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини
23:17
У монобанк зміниться структура власності: кому він належатиме?
23:15
Після смерті Папи злетіли перегляди "Конклаву". Ось іще 8 фільмів, які розповідають про Ватикан
23:06
Президент США каже, що "дуже тисне на Росію" щодо мирної угоди
22:53
Орбан знову публічно закликав угорців зупинити вступ України в ЄС
22:43
Трамп заявив, що Росія зробила "велику поступку": припинила захоплювати всю Україну
22:33
У Києві на станції метро "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг і загинув
22:25
Новини економіки 24 квітня: Китай поставив США жорстку митну умову, Тігіпко купив "Ідея Банк"
22:04
Трамп вважає, що Україні буде дуже важко повернути Крим
Усі новини...
Реклама:
Реклама: