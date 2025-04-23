Росіяни вдарили дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих, 49 поранених

9 людей загинули та ще 49 дістали поранення внаслідок російських ударів дронами по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 – поранені. Інформацію уточнюємо".

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Оновлено: О 8:30 Лисак додав, що кількість жертв російського удару зросла до 9. Загинули 7 жінок та 2 чоловіків.

Фото ДСНС

"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", – повідомив голова ОВА.

Фото з Telegram Сергія Лисака

За словами Лисака, росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.

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Фото ДСНС

Пізніше у ДСНС уточнили, що в автобус влучив російський FPV-дрон. Служба також опублікувала фото з місця удару.

Фото ДСНС

На них видно пошкоджений дах автобуса і багато загиблих або поранених людей всередині і поблизу транспортного засобу.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Доповнено: Близько 11:30 Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 42-х, 39 з них госпіталізували.

Деталі: Також через російську атаку горіло аграрне підприємство і постраждали 2 людини у Синельниківському районі.

"Через атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків – 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь", – повідомив Лисак.

Також, за його словами, росіяни FPV-дронами атакували Нікопольський район – цілили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Внаслідок цих атак минулося без загиблих і поранених.



"Оборонці неба збили в області 4 ворожі безпілотники. Повітряна тривога все ще триває. Подбайте про безпеку", – підсумував Лисак.

Оновлено: О 15:00 Лисак написав, що кількість постраждалих зросла до 49.

Пряма мова: "31 людина госпіталізована. Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані".