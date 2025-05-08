Зеленський вніс у Раду законопроєкт про військового омбудсмана

Фото: Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський вніс 8 травня до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмана.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт визначений Зеленським як невідкладний і зареєстрований під номером 13266.

Реклама:

Наразі він одержаний Радою та переданий на розгляд керівництву.

Текст документа на сайті Ради не оприлюднений.

Передісторія:

РЕКЛАМА: