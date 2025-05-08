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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про військового омбудсмана

Альона Мазуренко Четвер, 8 травня 2025, 14:24
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про військового омбудсмана
Фото: Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський вніс 8 травня до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмана.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт визначений Зеленським як невідкладний і зареєстрований під номером 13266.

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Наразі він одержаний Радою та переданий на розгляд керівництву.

Текст документа на сайті Ради не оприлюднений.

Передісторія:

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  • 18 листопада 2024 року міністр оборони Рустем Умєров оголосив, що в Україні з’явиться військовий омбудсмен – він опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. Тоді Умєров говорив, що про призначення оголосять вже незабаром.
  • 19 листопада Зеленський заявив, що доручив Міністерству оборони та військовому командуванню обрати й призначити військового омбудсмена найближчим часом.
  • 30 грудня президент Володимир Зеленський призначив на посаду військового омбудсмена правозахисницю, волонтерку, голову "Медійної ініціативи за права людини" Ольгу Решетилову.
  • Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів родин Ольга Решетилова заявила, що за 20 днів надійшло 3876 звернень, з яких понад 300 не стосувалися її відомства.

Верховна РадаЗбройні силиЗеленськийомбудсмен
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