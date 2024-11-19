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Влада не готує зниження мобілізаційного віку в Україні – Зеленський

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловВівторок, 19 листопада 2024, 12:47
Влада не готує зниження мобілізаційного віку в Україні – Зеленський
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що влада не готує зниження мобілізаційного віку.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті

Пряма мова: "Міністерство оборони і військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України. Ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову.

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І не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації".

Деталі: Водночас президент поінформував, що доручив Міністерству оборони і військовому командуванню обрати та призначити військового омбудсмена. Зеленський наголосив, що всередині Сил оборони мають бути можливості для воїнів вирішувати проблеми, що виникають через порушення їх прав.

Передісторія: 

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  • Наразі в Україні мобілізують військовозобовʼязаних з 25 до 60 років. Вже тривалий час у суспільстві точаться дискусії щодо ймовірного зниження мобілізаційного віку.
  • У жовтні міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву представника радника президента, що США нібито тиснули на Україну щодо зниження віку мобілізації до 18 років, заявив, що мобілізація в Україні відбувається відповідно до чинного законодавства.

Знати більше: Старим тут місце. Як ЗСУ стали армією 40+ і чи вплине зниження мобілізаційного віку на боєздатність

мобілізаціяЗеленський
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