Удар РФ по Куп’янську 2 травня: кількість загиблих зросла, з-під завалів дістали тіло чоловіка
Рятувальники у Куп’янську 8 травня деблокували тіло працівника комунального підприємства, який загинув внаслідок удару КАБ по будівлі підприємства.
Джерело: ДСНС Харківщини у Facebook
Деталі: Повідомляється, що 2 травня росіяни ударом КАБ зруйнували будівлю комунального підприємства у Куп’янську та вбили 2 працівників. Тіло одного з них опинилось глибоко під завалами будівельних конструкцій.
Рятувальники кілька разів розпочинали роботи з пошуку та деблокування тіла загиблого, проте через постійні повторні обстріли вимушені були щоразу їх припиняти.
"Лише сьогодні о 13.20 надзвичайникам вдалося ціною неймовірних зусиль та відваги дістати тіло загиблого", - говориться у повідомленні.
Що було раніше: Надвечір 2 травня російські війска 20 хвилин били по Куп’янську з авіації, тоді з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.