Удар РФ по Куп’янську 2 травня: кількість загиблих зросла, з-під завалів дістали тіло чоловіка

Рятувальники у Куп’янську 8 травня деблокували тіло працівника комунального підприємства, який загинув внаслідок удару КАБ по будівлі підприємства.

Джерело: ДСНС Харківщини у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 2 травня росіяни ударом КАБ зруйнували будівлю комунального підприємства у Куп’янську та вбили 2 працівників. Тіло одного з них опинилось глибоко під завалами будівельних конструкцій.

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Рятувальники кілька разів розпочинали роботи з пошуку та деблокування тіла загиблого, проте через постійні повторні обстріли вимушені були щоразу їх припиняти.

"Лише сьогодні о 13.20 надзвичайникам вдалося ціною неймовірних зусиль та відваги дістати тіло загиблого", - говориться у повідомленні.

Що було раніше: Надвечір 2 травня російські війска 20 хвилин били по Куп’янську з авіації, тоді з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.