"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці

в результаті удару РФ обвалився цілий під'їзд 9-поверхівки в Костянтинівці. фото ДСНС

Правоохоронці показали відео перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці в Костянтинівці на Донеччині: парамедики поліції деблокували поранених.

Джерело: пресслужба Нацполу

Деталі: 7 травня близько 22:50 росіяни поцілили бомбою "ФАБ-250" житлову дев’ятиповерхівку. Внаслідок атаки поранень зазнали 13 цивільних осіб. Під руїнами досі шукають одну жінку.

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У будинку повністю обвалився один під’їзд з дев’ятого по перший поверхи. На допомогу людям одразу прибула група парамедиків.

Поліцейські допомагали діставати постраждалих з-під руїн, доставляли їх до лікарні. Літніх чоловіків і жінок спускали з верхніх поверхів по драбинах.

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На місці також працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.

Зазначається, що рятувальна операція триває.