Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 травня 2025, 16:31
Бабусю, я тримаю ваші ніжки: як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці
в результаті удару РФ обвалився цілий під'їзд 9-поверхівки в Костянтинівці. фото ДСНС

Правоохоронці показали відео перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці в Костянтинівці на Донеччині: парамедики поліції деблокували поранених.

Джерело: пресслужба Нацполу

Деталі: 7 травня близько 22:50 росіяни поцілили бомбою "ФАБ-250" житлову дев’ятиповерхівку. Внаслідок атаки поранень зазнали 13 цивільних осіб. Під руїнами досі шукають одну жінку.

Реклама:

У будинку повністю обвалився один під’їзд з дев’ятого по перший поверхи. На допомогу людям одразу прибула група парамедиків.

Поліцейські допомагали діставати постраждалих з-під руїн, доставляли їх до лікарні. Літніх чоловіків і жінок спускали з верхніх поверхів по драбинах.

РЕКЛАМА:

На місці також працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.

Зазначається, що рятувальна операція триває.

Донецька областьвоєнні злочинивійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
Загиблому на війні активісту Петриченку присвоїли звання Героя України
Зеленський зробив Малюка Героєм України
Рада ратифікувала угоду зі США про надра
Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту з прибутків від заморожених активів РФ
БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха Жеваго
Усі новини...
Донецька область
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: 13 поранених, під завалами шукають людину
Нацгвардійці зірвали "плавучий наступ" росіян на Покровському напрямку
Росіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок
Останні новини
17:13
Президент підписав законопроєкт, який визнає адаптивний спорт окремим напрямом фізкультури
17:12
Путін попросив Сі Цзіньпіна будувати в Росії заводи: Китай поки утримується
17:11
У Латвії створили автономний перехоплювач дронів Blaze, який може отримати Україна
16:57
Сербський тенісист Джокович планує грати до 2028 року
16:55
Індія закрила понад 25 аеропортів на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном
16:47
Від початку "перемир’я Путіна" росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту
16:43
Вступники, які складали НМТ з хімії та фізики, матимуть додаткову перевагу при вступі. Але є умова
16:39
Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
16:31
відео"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці
16:25
Джерело: Угорщина не проти нового пакету санкцій проти Росії, його затвердять у травні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: