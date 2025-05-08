"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці
Четвер, 8 травня 2025, 16:31
Правоохоронці показали відео перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці в Костянтинівці на Донеччині: парамедики поліції деблокували поранених.
Джерело: пресслужба Нацполу
Деталі: 7 травня близько 22:50 росіяни поцілили бомбою "ФАБ-250" житлову дев’ятиповерхівку. Внаслідок атаки поранень зазнали 13 цивільних осіб. Під руїнами досі шукають одну жінку.
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У будинку повністю обвалився один під’їзд з дев’ятого по перший поверхи. На допомогу людям одразу прибула група парамедиків.
Поліцейські допомагали діставати постраждалих з-під руїн, доставляли їх до лікарні. Літніх чоловіків і жінок спускали з верхніх поверхів по драбинах.
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На місці також працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.
Зазначається, що рятувальна операція триває.