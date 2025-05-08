Від початку "перемир’я Путіна" росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту
Від початку доби 8 травня російська армія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту, кількість бойових зіткнень сягнула 117.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00
Деталі: Вказується, що росіяни обстрілювали зі своє території прикордонні села Сумщини.
Найбільше бойових зіткнень було на Покровському напрямку – 41. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів.
На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 штурмові дії, на Сіверському напрямку – 2, на Краматорському – 2, на Торецькому – 5, на Новопавлівському – 19, на Оріхівському напрямку – 3, на Придніпровському – 2.
На Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак росіян, повідомили в Генштабі.
Передісторія:
- Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
- Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська окупаційна армія продовжує 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляє фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".