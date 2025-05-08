Від початку "перемир’я Путіна" росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту

Від початку доби 8 травня російська армія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту, кількість бойових зіткнень сягнула 117.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00

Деталі: Вказується, що росіяни обстрілювали зі своє території прикордонні села Сумщини.

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Найбільше бойових зіткнень було на Покровському напрямку – 41. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 штурмові дії, на Сіверському напрямку – 2, на Краматорському – 2, на Торецькому – 5, на Новопавлівському – 19, на Оріхівському напрямку – 3, на Придніпровському – 2.

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На Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак росіян, повідомили в Генштабі.

Передісторія: