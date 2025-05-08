Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від початку "перемир’я Путіна" росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту

Олександр ШумілінЧетвер, 8 травня 2025, 16:47
Від початку перемир’я Путіна росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту
Фото: 152 оєбр

Від початку доби 8 травня російська армія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту, кількість бойових зіткнень сягнула 117.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00  

Деталі: Вказується, що росіяни обстрілювали зі своє території прикордонні села Сумщини.

Реклама:

Найбільше бойових зіткнень було на Покровському напрямку – 41. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 штурмові дії, на Сіверському напрямку – 2, на Краматорському – 2, на Торецькому – 5, на Новопавлівському – 19, на Оріхівському напрямку – 3, на Придніпровському – 2.

РЕКЛАМА:

На Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак росіян, повідомили в Генштабі.

Передісторія:

  • Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
  • Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська окупаційна армія продовжує 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляє фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".

війнаперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
Загиблому на війні активісту Петриченку присвоїли звання Героя України
Зеленський зробив Малюка Героєм України
Рада ратифікувала угоду зі США про надра
Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту з прибутків від заморожених активів РФ
БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха Жеваго
Усі новини...
війна
"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці
"Вам … якщо не вилізете!": ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога
Скільки грошей за рік витратили на одяг для військовослужбовиць? Цифра від Міноборони
Останні новини
17:13
Президент підписав законопроєкт, який визнає адаптивний спорт окремим напрямом фізкультури
17:12
Путін попросив Сі Цзіньпіна будувати в Росії заводи: Китай поки утримується
17:11
У Латвії створили автономний перехоплювач дронів Blaze, який може отримати Україна
16:57
Сербський тенісист Джокович планує грати до 2028 року
16:55
Індія закрила понад 25 аеропортів на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном
16:47
Від початку "перемир’я Путіна" росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту
16:43
Вступники, які складали НМТ з хімії та фізики, матимуть додаткову перевагу при вступі. Але є умова
16:39
Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
16:31
відео"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці
16:25
Джерело: Угорщина не проти нового пакету санкцій проти Росії, його затвердять у травні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: