МЗС України: "Перемир'я Путіна" виявилося фарсом, РФ атакує по всій лінії фронту

Російська окупаційна армія продовжує 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляє фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".

Джерело: повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х

Пряма мова Сибіги: "Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом.

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За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб".

Деталі: Сибіга розповів, що вся інформація щодо обстрілів буде надана Сполученими Штатам, ЄС та іншим міжнародним партнерам та організаціям. Також він ще раз нагадав, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню.

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