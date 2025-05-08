МЗС України: "Перемир'я Путіна" виявилося фарсом, РФ атакує по всій лінії фронту
Російська окупаційна армія продовжує 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляє фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".
Джерело: повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х
Пряма мова Сибіги: "Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом.
За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб".
Деталі: Сибіга розповів, що вся інформація щодо обстрілів буде надана Сполученими Штатам, ЄС та іншим міжнародним партнерам та організаціям. Також він ще раз нагадав, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню.
Передісторія:
- Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
- Водночас Повітряні сили ЗСУ вранці повідомили, що від початку доби 8 травня ворожих дронів у повітрі не зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією.
- Харківська обласна прокуратура повідомила, що троє жінок постраждали внаслідок російського удару безпілотником по автомобілю у Харківській області вранці 8 травня.
- Також одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня.