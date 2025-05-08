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МЗС України: "Перемир'я Путіна" виявилося фарсом, РФ атакує по всій лінії фронту

Олександр ШумілінЧетвер, 8 травня 2025, 13:29
МЗС України: Перемир'я Путіна виявилося фарсом, РФ атакує по всій лінії фронту
Фото: МЗС

Російська окупаційна армія продовжує 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляє  фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".

Джерело: повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х  

Пряма мова Сибіги: "Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом.

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За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб".

Деталі: Сибіга розповів, що вся інформація щодо обстрілів буде надана Сполученими Штатам, ЄС та іншим міжнародним партнерам та організаціям. Також він ще раз нагадав, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню.

Передісторія:

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  • Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
  • Водночас Повітряні сили ЗСУ вранці повідомили, що від початку доби 8 травня ворожих дронів у повітрі не зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією.
  • Харківська обласна прокуратура повідомила, що троє жінок постраждали внаслідок російського удару безпілотником по автомобілю у Харківській області вранці 8 травня.
  • Також одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня.

війнаросійсько-українська війнаперемир’я
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