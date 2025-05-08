Стрілянина під Києвом: поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового та його тещі

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку в селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Джерело: пресслужба Нацполу



Деталі: Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.



Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

Що передувало: 8 травня о 15:22 про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка до поліції повідомили очевидці. На місце негайно прибуло керівництво Головного управління поліції Київщини, територіального підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти поліції та медики.

Реклама: