Опитування: Зеленському довіряють майже 60% українців

За даними соціологів, станом на травень довіра до президента Володимира Зеленського серед українців становила 59,8%.

Джерело: опитування соціологічної служби центру Разумкова спільно з Київським безпековим форумом, що проводилось з 24 квітня по 4 травня 2025 року

Деталі: Згідно з опитуванням, повністю президенту довіряють 17,1% українців, скоріше довіряють 42,7%. У той же час зовсім не довіряють президенту 13,7% і скоріше не довіряють 19,4% з числа опитаних.

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Довідково: Опитування проводилось методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Всього було опитано 2021 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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