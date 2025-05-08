Зеленський сподівається, що новообраний Папа підтримає досягнення "справедливого миру"
Президент Володимир Зеленський привітав з обранням Папу Римського Льва XIV, яким став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.
Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян".
Деталі: За його словами, у цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру".
"Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії", - зазначив президент.
Що було раніше: Новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV.