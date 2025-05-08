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Зеленський сподівається, що новообраний Папа підтримає досягнення "справедливого миру"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 травня 2025, 21:11
Зеленський сподівається, що новообраний Папа підтримає досягнення справедливого миру
Володимир Зеленський. Фотоо - Getty Images

Президент Володимир Зеленський привітав з обранням Папу Римського Льва XIV, яким став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

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Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян".

Деталі: За його словами, у цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру".

"Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії", - зазначив президент.

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Що було раніше: Новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV.

Папа РимськийЗеленськийросійсько-українська війна
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