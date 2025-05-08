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Розвідка Британії пояснила, чому Путін на фоні війни продовжує риторику про ядерну зброю

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 травня 2025, 21:34
Розвідка Британії пояснила, чому Путін на фоні війни продовжує риторику про ядерну зброю
володимир путні, фото: ТАСС

Британська розвідка бачить в останніх заявах правителя РФ Володимира Путіна щодо "незастосування" ядерної зброї у війні проти України продовження давньої ядерної риторики з боку російського керівництва.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 травня, передає "Європейська правда"

Деталі: В огляді проаналізували слова очільника Кремля 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю, і що він "сподівається, що це не буде потрібно". Також Путін заявив, що Росія "наодинці протистоїть всьому колективному Заходу". 

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Аналітики вважають, що це продовжує серію ядерних погроз російського керівництва, що особливо посилилися з початком повномасштабної війни проти України. 

Вони також нагадали, що у Росії тепер регулярно кажуть про війну проти України як війну "проти колективного Заходу" на противагу початковому наративу про "СВО", що мала викликати сприйняття війни проти України як чогось незначного у масштабах і часі.  

Дослівно: "Ця риторика… зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських війсьових – вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні". 

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Передісторія:

російсько-українська війнарозвідкаВелика Британіяядерна зброя
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