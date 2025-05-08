Зеленський: Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом, вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні.

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Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню".

Деталі: За словами Зеленського, Трамп у розмові підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню.

Також глави держав привітали народи з днем перемоги над нацизмом та привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

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Що передувало:

Раніше Трамп заявив, що планує 8 травня поговорити із Зеленським про угоду про "економічне партнерство", ратифіковану Верховною радою.