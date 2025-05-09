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Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного припинення вогню

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 травня 2025, 00:04
Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного припинення вогню
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що переговори з Україною та Росією тривають.

Джерело: заява Трампа в соцмережі Truth Social

Пряма мова: "США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції".

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Деталі: Трамп вкотре нагадав, що "тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося".

Він, як президент, залишається прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир.

Пряма мова: "Це припинення вогню має зрештою привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги".

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Що передувало: 

  • Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з Трампом, вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.
  • Окремо Зеленський відзначив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні.

ТрампЗеленськийСШАпереговори
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