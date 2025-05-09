Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного припинення вогню

Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що переговори з Україною та Росією тривають.

Джерело: заява Трампа в соцмережі Truth Social

Пряма мова: "США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції".

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Деталі: Трамп вкотре нагадав, що "тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося".

Він, як президент, залишається прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир.

Пряма мова: "Це припинення вогню має зрештою привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги".

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