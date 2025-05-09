Кандидат у президенти Румунії вимагає від України компенсації за надану допомогу

Лідер ультраправої румунської партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) Джордже Сіміон, який переміг у першому турі виборів президента Румунії, вимагає від України компенсувати надану його країною допомогу.

Джерело: Digi24, передає "Європейська правда"

Сіміон заявив, що його позиція щодо загарбницької війни Росії проти України – "це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа".

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Він повторив, що виступає проти подальшої допомоги Україні, натомість у разі перемоги на виборах президента Румунії "зосередиться на власному населенні".

"Україна потребує нас, а не ми України. Україна повинна поважати спільноту румунів, які живуть в Україні. Ми хочемо компенсації за участь Румунії до цього часу у воєнних діях", – заявив Сіміон.

Ультраправий румунський політик сказав, що форма такої компенсації ще може обговорюватись.

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"Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоганнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми маємо отримати щось взамін", – стверджує кандидат.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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