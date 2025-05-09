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Велика Британія запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії

Іван Д'яконовП'ятниця, 9 травня 2025, 03:55
Велика Британія запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів тіньового флоту Росії
Фото: "УП"

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 100 російських нафтових танкерів так званого "тіньового флоту", які допомогають Росії обходити Західні санкції.

Джерело: пресреліз уряду Великої Британії від 9 травня, Bloomberg 

Дослівно: "Сьогодні російський "тіньовий флот" зазнає найбільшого в історії пакету санкцій, що посилить тиск на Путіна і захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи".

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Деталі: Британський уряд вважає ці судна ключовими у схемі транспортування російської нафти в обхід західних санкцій. 

Новий пакет збільшить кількість підсанкційних суден на 75% – країна прагне покарати Москву за її вторгнення в Україну. Лише з початку 2023 року ці танкери перевезли вантажів на суму понад 24 мільярди доларів.

"Кожен крок, який ми робимо для посилення тиску на Росію і досягнення справедливого і стійкого миру в Україні, є ще одним кроком до безпеки і процвітання Великої Британії", – сказав прем'єр-міністр Кір Стармер.

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У Лондоні зазначають, що мета – не лише зупинити діяльність цих суден, а й притягнути до відповідальності осіб і структури, які стоять за організацією перевезень "тіньовим флотом".

Дослівно: "Путін використовує тіньовий флот, щоб зберегти свої нафтові доходи і підтримати російську нафтову промисловість. Завдяки західним санкціям прибутки Росії від продажу нафти і газу щороку зменшуються – з 2022 року вони впали більш ніж на третину. Санкції й витрати на варварську війну гальмують економіку: фонд добробуту спустошений, інфляція зростає, а витрати на оборону і безпеку – неконтрольовано зростають".

Деталі: Також у британському уряді висловлюють занепокоєння технічним станом цих суден і загрозою, яку вони можуть становити для критичної інфраструктури – зокрема підводних кабелів.

Велика Британія запровадила санкції проти більшої кількості суден "тіньового флоту", ніж будь-яка інша держава. Загалом під санкціями вже перебувають 133 танкери, частина з яких також під обмеженнями інших країн. Водночас, за інформацією Bloomberg, 39 із 41 судна, нещодавно підсанкційних лише у Великій Британії, досі продовжують перевозити російську нафту.

Читайте більше про "Тіньовий флот" РФ. Хто і як допомагає росіянам продавати нафту і нафтопродукти"

Дивіться також розслідування: "Як Росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз"

санкціїРосіяВелика Британіяросійсько-українська війна
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