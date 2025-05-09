Велика Британія запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 100 російських нафтових танкерів так званого "тіньового флоту", які допомогають Росії обходити Західні санкції.

Джерело: пресреліз уряду Великої Британії від 9 травня, Bloomberg

Дослівно: "Сьогодні російський "тіньовий флот" зазнає найбільшого в історії пакету санкцій, що посилить тиск на Путіна і захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи".

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Деталі: Британський уряд вважає ці судна ключовими у схемі транспортування російської нафти в обхід західних санкцій.

Новий пакет збільшить кількість підсанкційних суден на 75% – країна прагне покарати Москву за її вторгнення в Україну. Лише з початку 2023 року ці танкери перевезли вантажів на суму понад 24 мільярди доларів.

"Кожен крок, який ми робимо для посилення тиску на Росію і досягнення справедливого і стійкого миру в Україні, є ще одним кроком до безпеки і процвітання Великої Британії", – сказав прем'єр-міністр Кір Стармер.

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У Лондоні зазначають, що мета – не лише зупинити діяльність цих суден, а й притягнути до відповідальності осіб і структури, які стоять за організацією перевезень "тіньовим флотом".

Дослівно: "Путін використовує тіньовий флот, щоб зберегти свої нафтові доходи і підтримати російську нафтову промисловість. Завдяки західним санкціям прибутки Росії від продажу нафти і газу щороку зменшуються – з 2022 року вони впали більш ніж на третину. Санкції й витрати на варварську війну гальмують економіку: фонд добробуту спустошений, інфляція зростає, а витрати на оборону і безпеку – неконтрольовано зростають".

Деталі: Також у британському уряді висловлюють занепокоєння технічним станом цих суден і загрозою, яку вони можуть становити для критичної інфраструктури – зокрема підводних кабелів.

Велика Британія запровадила санкції проти більшої кількості суден "тіньового флоту", ніж будь-яка інша держава. Загалом під санкціями вже перебувають 133 танкери, частина з яких також під обмеженнями інших країн. Водночас, за інформацією Bloomberg, 39 із 41 судна, нещодавно підсанкційних лише у Великій Британії, досі продовжують перевозити російську нафту.

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