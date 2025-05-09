Загарбники поставили пам'ятник Сталіну в окупованому Мелітополі
Російські окупанти до Дня перемоги у Другій світовій війні встановили памʼятник радянському диктатору Йосипу Сталіну в захопленому Мелітополі Запорізької області.
Джерело: сайт Комуністичної партії РФ, hromadske
Деталі: На памʼятнику є табличка з підписом: "Організатору та натхненнику перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками, генералісимусу Радянського Союзу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну від вдячних нащадків".
Як вказують російські комуністи, на відкритті виступив ставленик окупантів, місцевий "депутат" Олег Слюсаренко. Також на захід прийшли учні місцевої школи, які покладали квіти до памʼятника Сталіну.
Цей пам'ятник встановили після погодження представників окупаційної "міської адміністрації" Мелітополя.
Довідково: Радянська влада на чолі з Йосипом Сталіним вчинила Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, що забрав життя мільйонів людей. Загалом створені за його правління політична система й ідеологія дістали назву сталінізм.
Передісторія:
- У лютому 2022 року Росія розв’язала повномасштабну війну проти України під міфічними пропагандистськими слоганами про "демілітаризацію та денацифікацію".
- Скоєнням воєнних злочинів проти мирного населення у багатьох окупованих містах України росіяни сприяли виникненню нового терміну "рашизм".
- У відеозверненні до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що на параді страху на Красній площі в РФ будуть колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка.