Сійярто відреагував на викриття угорської шпигунської мережі в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, але при цьому нагадав про начебто "антиугорську пропаганду" в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu

Деталі: На прохання ЗМІ прокоментувати заяву СБУ про викриту мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини, що діяла на Закарпатті, Сійярто сказав, що поки не отримував таких повідомлень від української сторони.

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Пряма мова: "Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю.

В Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою".

Передісторія:

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Вранці 9 травня Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема, "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Угорщина продовжує блокувати початок переговорів України про вступ до ЄС через свої вимоги у питанні прав угорців Закарпаття. Угорський прем'єр Віктор Орбан називає вступ України в ЄС "тягарем" та "невигідною угодою".

Через це з’явився ризик, що Україну і Молдову "розділять" у цьому процесі.

Детально про це – у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС