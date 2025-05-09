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Сійярто відреагував на викриття угорської шпигунської мережі в Україні

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 травня 2025, 13:11
Сійярто відреагував на викриття угорської шпигунської мережі в Україні
Петер Сійярто, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, але при цьому нагадав про начебто "антиугорську пропаганду" в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu

Деталі: На прохання ЗМІ прокоментувати заяву СБУ про викриту мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини, що діяла на Закарпатті, Сійярто сказав, що поки не отримував таких повідомлень від української сторони.

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Пряма мова: "Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю.

В Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою".

Передісторія:

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Детально про це – у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС

УгорщинаУкраїнашпигунство
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