Сійярто відреагував на викриття угорської шпигунської мережі в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, але при цьому нагадав про начебто "антиугорську пропаганду" в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu
Деталі: На прохання ЗМІ прокоментувати заяву СБУ про викриту мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини, що діяла на Закарпатті, Сійярто сказав, що поки не отримував таких повідомлень від української сторони.
Пряма мова: "Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю.
В Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою".
Передісторія:
- Вранці 9 травня Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема, "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".
- Угорщина продовжує блокувати початок переговорів України про вступ до ЄС через свої вимоги у питанні прав угорців Закарпаття. Угорський прем'єр Віктор Орбан називає вступ України в ЄС "тягарем" та "невигідною угодою".
- Через це з’явився ризик, що Україну і Молдову "розділять" у цьому процесі.
Детально про це – у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС