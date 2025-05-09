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Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 16:54
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
Петер Сійярто, фото: Getty images

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Джерело: Telex, "Європейська правда"

Деталі: Сійярто поскаржився на "дедалі сильнішу антиугорську пропаганду" в Україні та "кампанію з дискредитації проти угорців".

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Він повідомив, що двоє "шпигунів", які начебто діяли під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті, були 9 травня вислані з Угорщини. Рішення щойно було передано українському послу в Будапешті.

"Остання кампанія проти угорців має ту ж саму мету, що й попередні. Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні й не будемо цього робити. Ми не дозволяли й не дозволимо втягнути нас у цю війну", – заявив він.

Зазначимо, такі події спричинила інформація про те, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема, "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

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Спершу Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".  

УгорщинашпигунствоУкраїна
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