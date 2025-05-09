Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 19:40
У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію
фото: Getty Images

Угорська влада стверджує, що заява України про викриття розвідувальної мережі Угорщини на своїй території свідчить про співпрацю Києва та опозиційної партії "Тиса".

Джерело: заява уряду Віктора Орбана від 9 травня, яка є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: У Орбана кажуть, що заява про викриття розвідувальної діяльності Угорщини в Україні – "це явна ознака посилення координації між українськими спецслужбами та угорською опозиційною партією "Тиса".

Реклама:

"Угорський уряд вважає таку позицію глибоко тривожним явищем. У новітній історії країни не було прецедентів, коли внутрішній політичний актор працював у тандемі з розвідувальними службами сусідньої держави", – бідкається влада Угорщини.

Вона також назвала доказом координації між Україною і "Тисою" той факт, що твердження Києва про викриття угорських шпигунів були поширені опозицією і "швидко переросли у повномасштабну міжнародну кампанію з дискредитації".

Уряд Угорщини додатково заявив, що його відмова постачати Україні зброю "зробила країну мішенню, особливо напередодні рішень щодо можливого вступу України до ЄС".

РЕКЛАМА:

"У такій ситуації зближення угорської опозиційної партії та українських силових структур є не просто тривожним, а дестабілізаційним", – застерігають в Орбана.

У пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".  

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

УгорщинашпигунствоУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію
США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні – ЗМІ
фотоЧоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід
YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб
Усі новини...
Угорщина
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
Каллас про угорське вето щодо вступу України в ЄС: У нас є план Б і план В
Останні новини
20:33
Угорський журналіст: спецслужби Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому
20:28
"Люба Кає": Фіцо обурила критика топдипломаткою ЄС його візиту до Москви
20:20
Туск каже, що присутність європейських лідерів на параді в Москві 9 травня викликає сором
20:14
Науседа: навчання JEF стануть найкращим стримуванням для Росії
20:06
Німецького депутата критикують через зустріч із довіреними особами Путіна в Баку
20:02
Армія РФ завдала авіаударів по селу на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена
20:01
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
19:55
Магучіх з найкращим результатом сезону виграла комерційний турнір у Досі
19:54
Адвокати хлопців, обвинувачених у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті, подали апеляцію на вирок
19:53
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: