У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію

Угорська влада стверджує, що заява України про викриття розвідувальної мережі Угорщини на своїй території свідчить про співпрацю Києва та опозиційної партії "Тиса".

Джерело: заява уряду Віктора Орбана від 9 травня, яка є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: У Орбана кажуть, що заява про викриття розвідувальної діяльності Угорщини в Україні – "це явна ознака посилення координації між українськими спецслужбами та угорською опозиційною партією "Тиса".

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"Угорський уряд вважає таку позицію глибоко тривожним явищем. У новітній історії країни не було прецедентів, коли внутрішній політичний актор працював у тандемі з розвідувальними службами сусідньої держави", – бідкається влада Угорщини.

Вона також назвала доказом координації між Україною і "Тисою" той факт, що твердження Києва про викриття угорських шпигунів були поширені опозицією і "швидко переросли у повномасштабну міжнародну кампанію з дискредитації".

Уряд Угорщини додатково заявив, що його відмова постачати Україні зброю "зробила країну мішенню, особливо напередодні рішень щодо можливого вступу України до ЄС".

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"У такій ситуації зближення угорської опозиційної партії та українських силових структур є не просто тривожним, а дестабілізаційним", – застерігають в Орбана.

У пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.