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Армія РФ завдала авіаударів по селу на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 травня 2025, 20:02
Армія РФ завдала авіаударів по селу на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена
Фото ілюстративне - getty images

Російські війська 9 травня завдали авіаударів по селу Манухівка на Сумщині, загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді

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Знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби".

Деталі: Унаслідок ударів загинула 85-річна жінка.

Поранення отримав 49-річний чоловік.

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Передісторія:

Сумська областьобстрілросійсько-українська війна
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