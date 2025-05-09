Армія РФ завдала авіаударів по селу на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена
П'ятниця, 9 травня 2025, 20:02
Російські війська 9 травня завдали авіаударів по селу Манухівка на Сумщині, загинула жінка, чоловік отримав поранення.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Ворог близько 15:30 завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді
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Знищені два приватних будинки, куди поцілили російські авіабомби".
Деталі: Унаслідок ударів загинула 85-річна жінка.
Поранення отримав 49-річний чоловік.
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Передісторія:
- Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" повідомив, що Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими авіабомбами: за минулу добу противник випустив близько 130 КАБів, до обіду 9 травня – ще понад півсотні авіабомб.