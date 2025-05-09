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Другу добу "Шахедів" немає, але РФ бомбить Сумщину навіть під час параду Путіна – Ігнат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 травня 2025, 13:10
Другу добу Шахедів немає, але РФ бомбить Сумщину навіть під час параду Путіна – Ігнат
ворожа авіабомба КАБ-500. Фото: ДСНС України

Повітряні сили другу добу не фіксують застосування ворогом ударних безпілотників типу Shahed, однак Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими аівабомбами: за минулу добу противник випустив близько 130 КАБів, до обіду 9 травня – ще понад пів сотні авіабомб.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними Повітряних сил, близько 130 КАБів було випущено противником за добу 8 травня. Всі – на Сумському напрямку. У п’ятницю російські літаки Су-34 під прикриттям винищувачів Су-35 продовжують удари керованими авіабомбами по Сумщині. Станом на 12.30 56 КАБів упали на цю прифронтову територію.

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Пряма мова Ігната: "Прямо під час путінського "параду побєдобєсія" російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині".

Деталі: Офіцер зазначив, що присутність ударних дронів-камікадзе "Шахед" уже другу добу не фіксується в повітряному просторі України (остання атака трьома хвилями дронів була 7 травня), однак ворог не припиняє свій терор: обстріли КАБами Сумської області, а також є суттєва загроза застосування авіаційного озброєння на Донецькому та Запорізькому напрямках. Станом на 12.30, за словами Ігната, близько 10 бортів фіксується в повітрі поблизу лінії фронту на цих напрямках.

Що передувало: 7 травня росіяни запустили три хвилі атак "Шахедами" та дронами-імітаторами. Ворог випустив загалом понад 200 БпЛА. Протиповітряна оборона збила 81 дрон за перші дві хвилі, а потім ще 20. Близько 70 безпілотників були локаційно втрачені.

Повітряні сили ЗСУвійнаРосія
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