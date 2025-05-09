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Єрмак обговорив з Рубіо і Віткоффом припинення вогню в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 21:53
Єрмак обговорив з Рубіо і Віткоффом припинення вогню в Україні
фото: ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив припинення вогню та мирні перемовини із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Ця розмова стала продовженням переговорів Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Єрмак у соцмережах, Офіс президента

Деталі: В ОП повідомили, що розмова Єрмака з американськими посадовцями відбулася в "продовження вчорашньої телефонної розмови президентів України та США й питань, які вони обговорили".

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Зокрема, з американської сторони участь у розмові взяли: держсекретар США Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника президента США з питань нацбезпеки, спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог.

Українську сторону представляв також міністр оборони Рустем Умєров.

Це був перший дзвінок Рубіо після призначення в.о. радника Трампа з питань нацбезпеки.

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В ОП повідомляють, що головною темою розмови було питання "припинення вогню та перспектив мирного врегулювання".

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом, вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з Зеленським написав у своїй соцмережі, що "в ідеалі" хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії, а також натякнув, що чекає прямих перемовин між РФ і Україною. 
  • Перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
  • Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.

переговориСШАУкраїнаАндрій Єрмак
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