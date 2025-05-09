Єрмак обговорив з Рубіо і Віткоффом припинення вогню в Україні
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив припинення вогню та мирні перемовини із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Ця розмова стала продовженням переговорів Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Джерело: Єрмак у соцмережах, Офіс президента
Деталі: В ОП повідомили, що розмова Єрмака з американськими посадовцями відбулася в "продовження вчорашньої телефонної розмови президентів України та США й питань, які вони обговорили".
Зокрема, з американської сторони участь у розмові взяли: держсекретар США Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника президента США з питань нацбезпеки, спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог.
Українську сторону представляв також міністр оборони Рустем Умєров.
Це був перший дзвінок Рубіо після призначення в.о. радника Трампа з питань нацбезпеки.
В ОП повідомляють, що головною темою розмови було питання "припинення вогню та перспектив мирного врегулювання".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом, вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з Зеленським написав у своїй соцмережі, що "в ідеалі" хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії, а також натякнув, що чекає прямих перемовин між РФ і Україною.
- Перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
- Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.