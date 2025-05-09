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Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП

Українська правдаП'ятниця, 9 травня 2025, 23:42
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
Анатолій Лойф. Скриншот з відео УП

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП

Дослівно: "Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України".

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