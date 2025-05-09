Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
П'ятниця, 9 травня 2025, 23:42
Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП
Дослівно: "Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України".
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Що передувало:
- Лойф отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила.
- "Українська правда" з'ясувала, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.