Спецслужбовці СБУ і "вор в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   

На початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

Джерело: матеріал Української правди "Небукмекерська контора". Історія одного святкування

Деталі: 1 березня в одному з ресторанів у центрі Києва пройшло святкування дня народження Костянтина Коломійця, який є співвласником клубу єдиноборств "Динамо".

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За інформацією співрозмовників УП у бізнесових та правоохоронних колах, Коломієць також займається наданням приватної охорони. Він, зокрема, опікується охороною власника "Паріматч" Сергія Портнова, який наразі мешкає на Кіпрі.

Дослівно: "Станом на зараз, за інформацією співрозмовників УП у сфері онлайн-казино, "Паріматч" опосередковано працює в Україні під виглядом різних сайтів-клонів. А пан Коломієць регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою "Шлях"… де регулярно відвідує власника "Паріматч" на Кіпрі".

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Деталі: Вдалося побачити у ресторані також керівника головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолія Лойфа, який отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. Сам Шило теж завітав на святкування. Також там був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "ворів в законі".

У ресторані також був син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данило Привалов, який має бізнес в IT сфері. Був присутній і його бізнес-партнер Самвел Акобян. До ресторану також приїздив колишній перший заступник директора Національного антикорупційного агентства Гізо Углава і столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі

"На запити УП про коментарі спецслужбовці Анатолій Лойф, Ілля Вітюк та Артем Шило не відповіли", - йдеться у сюжеті.

Передісторія: