Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спецслужбовці СБУ і "вор в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   

Українська правдаП'ятниця, 9 травня 2025, 16:26
Спецслужбовці СБУ і вор в законі засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   
Анатолій Лойф. Скриншот з відео

На початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

Джерело: матеріал Української правди "Небукмекерська контора". Історія одного святкування

Деталі: 1 березня в одному з ресторанів у центрі Києва пройшло святкування дня народження Костянтина Коломійця, який є співвласником клубу єдиноборств "Динамо".

Реклама:

За інформацією співрозмовників УП у бізнесових та правоохоронних колах, Коломієць також займається наданням приватної охорони. Він, зокрема, опікується охороною власника "Паріматч" Сергія Портнова, який наразі мешкає на Кіпрі.  

Дослівно: "Станом на зараз, за інформацією співрозмовників УП у сфері онлайн-казино, "Паріматч" опосередковано працює в Україні під виглядом різних сайтів-клонів. А пан Коломієць регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою "Шлях"… де регулярно відвідує власника "Паріматч" на Кіпрі".

РЕКЛАМА:

Деталі: Вдалося побачити у ресторані також керівника головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолія Лойфа, який отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. Сам Шило теж завітав на святкування. Також там був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "ворів в законі".

У ресторані також був син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данило Привалов, який має бізнес в IT сфері. Був присутній і його бізнес-партнер Самвел Акобян. До ресторану також приїздив колишній перший заступник директора Національного антикорупційного агентства Гізо Углава і столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі

"На запити УП про коментарі спецслужбовці Анатолій Лойф, Ілля Вітюк та Артем Шило не відповіли", - йдеться у сюжеті.

Передісторія:

  • Шило більше не очолює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, проте залишився працювати в структурі СБУ.
  • Раніше УП писала, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров забезпечує "координацію" правоохоронних органів. За даними УП, серед правоохоронців, які орієнтуються на Татарова, є і Шило.
  • У 2024 році голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо".
  • У 2023 році ТОВ "Паріматч" заявила про призупинення діяльності через накладені на неї санкції РНБО, але обіцяє повернути гроші клієнтів.

СБУКиївказиносанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні річна інфляція зросла до 15,1%
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
фото, відеоЗатримали проректора академії Держприкордонслужби
Другу добу "Шахедів" немає, але РФ бомбить Сумщину навіть під час параду Путіна – Ігнат
фото В Естонії 9 травня на кордоні з РФ вивісили плакат з "Путлером"
Очільник МЗС в новому уряді Німеччини Вадефуль приїхав в Україну
Усі новини...
СБУ
СБУ заявила про викриття шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини
"Небукмекерська контора". Історія одного святкування 
Зеленський зробив Малюка Героєм України
Останні новини
17:03
В Україні річна інфляція зросла до 15,1%
17:02
Українські компанії Himera і Aerobavovna випробували ретранслятор B1 на аеростаті
16:57
Бойкот збірної України, бійка та гучний скандал: що відбувається у чоловічій гімнастиці
16:56
То звідки взявся коронавірус? Вчені знайшли нові докази того, що він походить з ринку диких тварин
16:54
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
16:44
Ткаченко затвердив нову структуру КМВА, щоб не допустити політизації управління: у Кличка відреагували
16:31
Після інциденту у Фінській затоці Україну запросили до розширеного партнерства JEF
16:28
З Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками: вона жила на своїй вулиці сама
16:26
Спецслужбовці СБУ і "вор в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   
16:11
ЄС на 1 млрд євро від росактивів замовить зброю в українського оборонпрому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: