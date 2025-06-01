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Держдеп: Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України і Росії

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 06:40
Держдеп: Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України і Росії
Теммі Брюс. Фото: Getty Images

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо ставляться серйозно до перебігу переговорів між Україною та Росією і ухвалять відповідні рішення через оголошений Трампом двотижневий термін.

Джерело: Брюс в ефірі Fox News, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання ведучого, коли цей вже не вперше озвучуваний термін у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане", Брюс заперечила, сказавши, що "він не рухається".

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Пряма мова Брюс: "Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися".

Деталі: Вона відзначила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого Брюс назвала "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним (правителем Росії – ред.), про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

Пряма мова Брюс: "Президент (Трамп – ред.) дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ – ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо – ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього".

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Деталі: Брюс також додала, що вимоги США обом сторонам відомі.

Передісторія

  • Трамп 30 травня укотре розповів, як був "здивований" і "розчарований" останніми російськими ударами по Україні, що завадило швидкому укладенню "угоди".
  • Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.
  • Вважається, що Трамп, який нещодавно попередив очільника Кремля Владіміра Путіна, що його небажання вести серйозні мирні переговори щодо припинення війни проти України "є грою з вогнем", може втратити терпіння щодо РФ.

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СШАросійсько-українська війнапереговори
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