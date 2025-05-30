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Трамп "дуже розчарований" російськими ударами по Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 30 травня 2025, 22:56
Трамп дуже розчарований російськими ударами по Україні
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп укотре розповів, як був "здивований" і "розчарований" останніми російськими ударами по Україні, що завадило швидкому укладенню "угоди".

Джерело: про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Трамп розповів журналістам, як США "збиралися вирішити проблему, а потім раптом ракети влучили в кілька міст і загинули люди".

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"Я побачив речі, які мене здивували, а я не люблю бути здивованим, тому я дуже розчарований", – додав він.

Президент США водночас ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважає він Путіна "хорошим хлопцем чи поганим хлопцем".

А на друге запитання, як його адміністрації мати справу з "дуже впертим Владіміром Путіним", він додав: "і Зеленським теж".

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Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.

Вважається, що Трамп, який нещодавно попередив очільника Кремля Владіміра Путіна, що його небажання вести серйозні мирні переговори щодо припинення війни проти України "є грою з вогнем", може втратити терпіння щодо РФ.

Трампросійсько-українська війнаСША
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