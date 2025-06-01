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Ще один міст обвалився в Росії

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 07:46
Ще один міст обвалився в Росії
фото із соцмереж Хінштейна

Вранці 1 червня стало відомо про обвал ще одного моста в Росії, у Курській області.

Джерело: губернатор Курської області Олександр Хінштейн

Деталі: Ще один обвал мосту стався вночі – у Курській області, на 48 км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива.

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Хінштейн повідомив, що частина поїзда впала на дорогу під мостом.

Він додав, що за попередніми даними, в одного з машиністів є травми.

Що передувало: У російській Брянській області в ніч проти 1 червня сталося обвалення моста з автомобілями, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих.

Росія
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